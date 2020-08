FURTO Adolescente é flagrada furtando chinelo em supermercado Autora trocou chinelo que usava por outro par que estava exposto na gôndola

5 AGO 2020 - 15h:37 Por Alex Santos

Uma adolescente, de 17 anos, foi flagrada furtando um par de chinelo na tarde de segunda-feira (3) de um supermercado, localizado na Avenida Durval Rodrigues Lopes, em Paranaíba. A ação foi flagrada pelo circuito de câmeras do estabelecimento. Ela trocou o par de chinelo que usava por outro.

Segundo a ocorrência, a menor foi vista pelas câmeras trocando o par de chinelo que usava por outro par novo que estava na gôndola do supermercado, com as mesmas características.

A menor não esperou pela mãe para passar no caixa e realizar o pagamento, e se dirigiu até o carro da genitora estacionado no local.

A Polícia Militar foi acionada, a mãe foi informada da ação da filha. A menor estava no veículo usando o objeto furtado do estabelecimento.

O caso foi registrado como furto na 1ª DELPOL de Paranaíba.