DESAPARECIDO Adolescente segue desaparecido após dois anos de sumiço Desde a data, inúmeras hipóteses do que poderia ter acontecido com ele foram levantadas

23 ABR 2020 - 13h:31 Por Talita Matsushita

Luiz Danilo Avalha Marques, desaparecido da fazenda Bela Vista, no distrito do Alto Tamandaré, em Paranaíba, no ano de 2018, continua sem dar notícias para a família. Ele desapareceu no dia 17 de abril daquele ano depois de ter tombado um trator de propriedade da fazenda, onde o pai e a mãe trabalhavam.

O pai do garoto andou em cidades vizinhas e colou cartazes com foto e telefones de contato, mas até hoje nenhuma informação chegou sobre o paradeiro do adolescente. Ele saiu de casa trajando uma camisa azul com capuz e uma bermuda preta e estava descalço.

Os pais ainda têm a esperança de encontrá-lo com vida, acreditando que possa ter ido para outra cidade ou Estado. Na época cerca de 100 pessoas participaram das buscas pelo garoto, que fazia uso de medicamentos controlados devido a crises de epilepsia.

Desde a data, inúmeras hipóteses do que poderia ter acontecido com ele foram levantadas. O 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Paranaíba (MS) encerrou, no dia 29 de abril de 2018, as buscas pelo adolescente.

Os militares, que deram suporte desde o dia 19, quando a família fez o primeiro contato, trabalharam na região com homens e cães farejadores , além do auxílio de drones e helicóptero.

A Polícia Civil instaurou inquérito.