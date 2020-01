DECRETO Adriano Caçula deixa de ser vigia e volta para o PREVIM Em 2019, Caçula voltou ao cargo de vigia após Ronaldo revogar cedência ao PREVIM

13 JAN 2020 - 14h:40 Por Alex Santos

No decreto publicado no Diário Oficial dos municípios de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (13), o prefeito de Paranaíba Ronaldo José Severino de Lima, autorizou a cedência do vereador Adriano Caçula, para o PREVIM (Instituto de Previdência dos Servidores de Paranaíba).

Adriano Caçula é servidor público concursado no cargo de vigia, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde, e atualmente estava como vigia do Aeroporto Municipal.

Adriano Caçula fazia parte do corpo de servidores do PREVIM, entretanto, decreto de Ronaldo Severino de Lima em agosto de 2019, revogou a cedência de caçula para o instituto. O vereador, que também é servidor público, voltou a exercer o cargo de vigia.

Na época o prefeito ainda exonerou três pessoas ligadas ao vereador Adriano Caçula. O vereador estava cedido ao PREVIM até 31 de dezembro de 2019, e ficou seis anos afastado sem remuneração, porém no início deste ano, em fevereiro, ele voltou a trabalhar no Instituto de Previdência dos Servidores de Paranaíba no administrativo.