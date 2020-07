HABITAÇÃO Agehab dá prazo para beneficiários regularizarem contratos Beneficiários de Paranaíba com descumprimento no contrato terão prazo de 10 dias para regularização contratual

29 JUL 2020 - 14h:49 Por Alex Santos

Beneficiários de Paranaíba com descumprimento de contrato junto à AGEHAB (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), terão prazo de 10 dias à partir desta quarta-feira (29), para regularização da situação do Contrato de Financiamento e de Parcelamento Habitacional.

Conforme publicado no Dário Oficial do Estado desta quarta-feira, o chamamento é relacionado ao descumprimento contratual da Cláusula Sexta, do contrato celebrando entre o beneficiário e a Agência de Habitação do Estado. A não regularização poderá acarretar no ajuizamento de ação judicial pela agência.

Ao todo são 18 beneficiários em Paranaíba com irregularidades conforme a publicação. Confira:

Ana Maria Barbosa Ramos ***.766.261-00 132 08 Bairro Industrial

Antônio de Freitas ***.815.171-04 132 09 Bairro Industrial

Benedita Luzinete de Oliveira ***.959.301-00 132 10 Bairro Industrial

Donizeth Garcia da Costa ***.900.511-72 132 13 Bairro Industrial

Efigênio Fernandes Filho ***.191.671-66 132 14 Bairro Industrial

Eliene Ovídio de Morais ***.040.171-72 132 15 Bairro Industrial

Maria Helena Verissimo de Moura ***.215.001-00 132 17 Bairro Industrial

Manoel Ferraz da Costa ***.452.816-91 133 05 Bairro Industrial

Maria Guadalupe Pereira Lima ***.620.661-72 133 09 Bairro Industrial

Rosa Aparecida Domingos ***.828.191-68 133 12 Bairro Industrial

Valdelice Santos de Souza ***.865.181-20 133 13 Bairro Industrial

Nira Luci de Freitas Nunes (Espólio) ***.106.021-20 05 02 João Paulo II - PSH

Divaneth Audelino Goncalves ***.964.131-68 06 03 João Paulo II - PSH

Alessandra Mendes de Oliveira ***.994.721-34 06 07 João Paulo II - PSH

Maria Aparecida Araújo Pereira ***.845.181-87 06 11 João Paulo II - PSH

Cleuslene Rosa Vila Alves de Souza ***.015.871-72 06 20 João Paulo II - PSH

Paulo Cezar Rezende ***.917.751-20 06 25 João Paulo II - PSH

Carlos Antônio Garcia de Souza ***.975.688-07 07 04 João Paulo II - PSH

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação de Paranaíba ou contatar a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151.

Confira na íntegra publicação no Diário Oficial, pagina 15: Clique aqui.