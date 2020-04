SERVIÇOS ESSENCIAIS Agência da Caixa Econômica atenderá no sábado até às 12h Conforme a Caixa, o protocolo de higienização das unidades foi reforçado

24 ABR 2020 - 15h:54 Por Talita Matsushita

A Caixa Econômica Federal abrirá a agência em Paranaíba neste sábado (25) para atender serviços essenciais. O horário de funcionamento é das 8h às 12h. A agência fica localizada na rua Capitão Martinho, 5555, Centro.

Os atendimentos realizados serão o saque de INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.

Nas unidades o fluxo de clientes será controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de até dois clientes por caixa eletrônico, dependendo do espaço físico da agência. As medidas visam manter o distanciamento mínimo de 1, 5 metro entre as pessoas.

Conforme a Caixa, o protocolo de higienização das unidades foi reforçado priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos caixas eletrônicos, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.