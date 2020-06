CORONAVÍRUS Agência da Caixa Econômica poderá reabrir nesta quinta-feira O banco avalia a possibilidade de abertura da unidade nesta quinta-feira (18)

18 JUN 2020 - 08h:27 Por Talita Matsushita

Após fechamento da agência da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, a assessoria de comunicação do banco informa que a agência foi fechada para a devida higienização de todo o espaço na quarta-feira (17) e o banco avalia a possibilidade de abertura da unidade nesta quinta-feira (18).

“A Caixa informa que foi confirmado um caso de Covid-19 na agência de Paranaíba. A colaboradora encontra-se em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico, e os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde”, diz comunicado.