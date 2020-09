PANDEMIA Agência do INSS permanece com atendimento presencial suspenso Paranaíba não entrou na lista das agências que já retornaram as perícias

22 SET 2020 - 15h:41 Por Talita Matsushita

O telefone do plantão em Paranaíba é 4009-7859 - Talita Matsushita/JPNEWS Saiba Mais INSS libera remarcação de perícia médica pela Central 135 Desde o início da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronarívus a agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) está sem atendimento presencial e não entrou na lista das agências que já retornaram as perícias. Com esta decisão, os aposentados e pensionistas que estão em busca de atendimento ou retirada de dúvidas, além de pedidos de benefícios, devem ficar atentos aos canais que estão sendo utilizados durante a pandemia. O telefone do plantão em Paranaíba é 4009-7859. De acordo com o INSS, os atendimentos seguem de forma normal através das plataformas já remotas e conhecidas pelos contribuintes, como o portal Meu INSS – disponível no site ou app – e o telefone. Com o Meu INSS – disponível para acesso no site ou através do aplicativo localizado nos sistemas operacionais Andorid ou iOS, o contribuinte pode realizar diversos procedimentos, inclusive solicitar benefícios. Na plataforma é possível obter serviços e realizar consultas aos benefícios. O segurado acessa e acompanha todas as informações da sua vida laboral (ou seja, sua história de trabalho) como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados. Podem acessar esta plataforma todos os cidadãos que recebem qualquer tipo de benefício do INSS. Na ferramenta é possível inclusive enviar o atestado médico para garantir o recebimento do auxílio doença. Além deste, ainda há acesso aos serviços também pelos canais de atendimento ao cliente, como o telefone 135. Ao realizar uma ligação o contribuinte não gasta créditos, pois é gratuita e pode obter informações e acompanhar muitos serviços de forma remota. Em Mato Grosso do Sul além das três agências da Capital, foram autorizadas para a retomada dos atendimentos ao público agências de Dourados, Caarapó, Três Lagoas, Nova Andradina, Mundo Novo, Aquidauana, Maracaju e Corumbá. Todas apenas para atendimentos agendados para cumprimento de exigências e perícias.

