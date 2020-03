EMPREGO Agência oferta vagas de emprego para candidatos com experiência Interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador

4 MAR 2020 - 09h:13 Por Alex Santos

A Casa do Trabalhador de Paranaíba oferta nesta quarta-feira (4) duas vagas de emprego. Para as vagas disponibilizadas o candidato deve ter experiência.

Há uma vaga para cozinheira para trabalhar em horário comercial. A vaga é específica para mulheres e a candidata deve ter experiência de trabalho em restaurantes.

Também esta sendo ofertada uma vaga de serigrafista (silkescrin). O candidato deve possuir experiência. A oportunidade é para trabalhar em uma fábrica de uniformes.

Os interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador de Paranaíba, juntamente com documentos pessoais. A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 7h às 13h, o telefone para contato é o 3503-1005.