PANDEMIA Agências bancárias funcionam com restrições no atedimento Os cartórios seguem atendimento também restringindo o número de pessoas

2 ABR 2020 - 11h:04 Por Talita Matsushita

As agências bancárias continuam atendendo em Paranaíba, porém, com restrições e diminuição do fluxo de pessoas dentro da agência. O Bradesco atende três clientes por vez no horário normal, das 9h às 14h. Santander reduziu uma hora no atendimento, funcionando somente das 9h às 13h e atende cinco pessoas por vez.

Já a agência do Banco do Brasil não está com atendimento presencial, estão utilizando somente outros canais, como aplicativos e caixas eletrônicos e correspondentes bancários, porém, o trabalho interno segue normalmente e os gerentes atendem via telefone corporativo. O horário de funcionamento da agência é das 9h ás 14h como de costume.

Já a Caixa Econômica Federal também está controlando o fluxo de pessoas dentro da agência, com isso longas filas se formam na frente da agência.

Os cartórios seguem atendimento também restringindo o número de pessoas. No Cartório do Primeiro Ofício o horário foi reduzido, com atendimento das 12h às 16h, já o Cartório do 2º Ofício atendende três pessoas por vez, com atendimento normal.