AMEAÇA Agente de estacionamento é ameaçado por usuário que não quis ser fiscalizado Usuário disse que ‘pegaria ele na rua’ em ameaça ao agente; homem já foi identificado

6 DEZ 2020 - 19h:47 Por Alex Santos

Um agente de área azul, de 38 anos, foi ameaçado por um usuário do estacionamento rotativo por não querer que seu veículo fosse fiscalizado. As ameaças aconteceram na manhã do último sábado (05), na rua Treze de Maio, região central de Paranaíba. O suspeito, de 43 anos, foi identificado.

Segundo o funcionário público em depoimento, o usuário estacionou o seu veículo no estacionamento rotativo, porém, não queria que seu automóvel fosse fiscalizado, quando o ameaçou dizendo que “pegaria ele na rua”.

O agente contou que não conhece o autor das ameaças, porém, através dos dados fornecidos pelo ticket do sistema de estacionamento foi possível identificar o suspeito.

O caso foi registrado como ameaça na 1ª Delegacia de Polícia Civil.