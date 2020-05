CALAMIDADE PúBLICA ALEMS reconhece estado de calamidade pública em Paranaíba Decreto passa a valer a partir desta quinta-feira até 31 de dezembro de 2020

14 MAI 2020 - 14h:47 Por Alex Santos

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reconheceu nesta quinta-feira (14) estado de calamidade pública em Paranaíba, em decorrência do avanço da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O município já resgitrou três casos confirmados da doença, sendo uma morte, além de uma cura. Um jovem que veio do Pará é o mais novo caso positivo de Covid-19.

Uma vez aprovado, o decreto autoriza o chefe do poder executivo de Paranaíba, a abertura de crédito extraordinário, com o conhecimento da Câmara Municipal. Além de movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência.

O decreto de calamidade pública, também autoriza o executivo municipal, a contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias, e contratação de bens e/ou serviços com dispensa de licitação.

A determinação foi publicada no Diário Oficial da ALEMS e passa a valer a partir de hoje, com vigência até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogada com nova solicitação encaminhada pelo prefeito.

Leia o decreto na íntegra a partir da página 2 : Clique aqui.

DECRETO MUNICPAL

A prefeitura de Paranaíba havia decretado situação de emergência e estado de calamidade pública no município no final de abril, por conta da pandemia de coronavírus. O pedido estava em tramitação desde o dia 6 de maio na Assembléia Legistativa de Mato Grosso do Sul.