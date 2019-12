SOLIDARIEDADE Alimentos doados ao Lar de Idosos somam mais de 2.800 quilos "Deus abençoe todos que trabalharam pela arrecadação", disse a presidente do Lar

20 DEZ 2019 - 14h:32 Por Talita Matsushita

A rádio Cultura FM Paranaíba 106.3 Mhz arrecadou aproximadamente 2.800 quilos de alimentos que foram doados ao Lar de Idosos Santo Agostinho em Paranaíba. Entre os itens estão arroz, feijão, café, macarrão, açúcar, óleo, leite, farinha de trigo, chá mate, fralda geriátrica e bolacha.

“Agradeço a rádio Cultura e todos que se empenharam nesse trabalho, foi um árduo trabalho e isso tem toda iniciativa da rádio, por isso nossos agradecimentos. Deus abençoe todos que trabalharam para que acontecesse da melhor forma possível a arrecadação desses alimentos”, frisou Nelma Franco Gonzales, presidente do Lar.

Ela ainda destacou a satisfação e alegria que toda equipe do Lar recebe a doação, e para ele foi inovadora a forma utilizada para arrecadar os alimentos, e quem ganhou com isso, além da Sandra Regina de Oliveira, que ganhou a moto, o Lar.

“Toda população sabe que todo início de ano os repasses são suspenso e as entidades ficam três meses sem receber, até que renove todas as assinaturas e trâmites burocráticos para que novamente as instituições possam receber os repasses”, explicou.

Nos meses em que o Poder Público não repassa dinheiro para a entidade fica difícil fechar a conta, principalmente no Lar, que é uma instituição de longa permanência, onde os idosos moram. “São cinco refeições diárias e essa doação é de muito bom grado e importante. Estamos radiante e a dispensa cheia”, frisou.

O Lar de Idosos realizou ainda a campanha Natal Solidário, onde foram divulgadas fotos com pedidos de presente para a população, que foram entregues na quinta-feira (19), todos os internos foram presenteados. “Sempre que você ajuda alguém é Natal, você pode promovê-lo o ano inteiro”, destacou.

“Tudo é graça e bênçãos de Deus derramadas naquela instituição, com o amor de toda população e toda diretoria e carinho que fazemos de coração. É por amor”, finalizou.