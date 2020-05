EDUCAÇÃO Alunos do Estado em Paranaíba podem assistir aulas no canal 7 Em Paranaíba as aulas estão sendo transmitidas no canal VHS 7

29 MAI 2020 - 14h:44 Por Talita Matsushita

As aulas da Rede Estadual de Ensino estão sendo transmitidas pela TV Aberta desde o último dia 25 de maio. As aulas remotas vinculantes se estenderão, a princípio, até o final do mês de junho, conforme publicação do Governo do Estado, no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 15 de maio, onde decreto prorrogou a suspensão das atividades presenciais na Rede Estadual, até o dia 30 de junho.

Em Paranaíba as aulas estão sendo transmitidas no canal VHS 7, com isso a programação da emissora Record não está sendo transmitida no horário das aulas.

Maria Aparecida Eufrásio, coordenadora regional da educação em Paranaíba comentou o assunto em entrevista ao JP News. Ouça: