Alunos do Município que não cumprem atividades são 14%

8 JUL 2020 - 15h:29 Por Talita Matsushita

A pandemia do coronavírus forçou uma reinvenção da Educação em todo país. De uma semana para outra, com o fechamento das escolas, professores e alunos tiveram de se acostumar com a nova rotina e pensar em estratégias que possam ser executadas na casa dos alunos. Em Paranaíba a Secretaria de Municipal de Educação acionará o Conselho Tutelar em caso de pais que não estão cumprindo com as aulas não presenciais.

O comunicado foi enviado aos pais nesta semana e afeta aqueles responsáveis que não estão fazendo a devolutiva das atividades propostas pelos professores durante a pandemia.

De acordo com Georgea Prado, técnica da Secretaria Municipal de Educação, antes de ser acionado o Conselho Tutelar, as escolas receberam orientação para que entrassem em contato primeiramente coma a família, depois de esgotada as tentativas, então esses pais seriam acionados.

Alguns pais justificam que não tem conseguido acompanhar o cronograma de atividades, ou sequer foram encontrados pelas escolas. As aulas na rede municipal seguem suspensas presencialmente até o dia 30 de julho, podendo ser prorrogada da data conforme o avanço da doença no município.

Georgea Suppo Prado Veiga fala sobre o assunto. Ouça: