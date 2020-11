LUTO Amaury Costa morre após 14 dias internado em Campo Grande Ele faleceu por volta das 18h; o seu corpo será transladado para Paranaíba

4 NOV 2020 - 07h:24 Por Talita Matsushita

O paranaibense Amaury Costa da Silva, 61 anos morreu na noite de terça-feira na Santa Casa de Campo Grande, onde esteve internado por 14 dias após acidente automobilístico na MS-306, em Chapadão do Sul em 20 de outubro. Amaury trabalhava no Sindicato Rural de Paranaíba e capotou um caminhão carregado com ração animal à margem da rodovia.

Amaury precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande onde ficou internado. Ele faleceu por volta das 18h; o seu corpo será transladado para Paranaíba onde vai ocorrer o velório.

O corpo será velado no velório Pax Vida, sala 01, horário a ser definido, assim como o sepultamento, que ocorrerá no cemitério municipal Santo Antônio de Paranaíba.

O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo O Corpo de Bombeiros de da cidade. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local do acidente. A vítima foi levada para o Pronto Socorro de Chapadão do Sul com ferimentos na orelha, na mão, consciente, porém totalmente desorientado, conforme O Correio News.

Amaury era candidato a vereador pelo Democratas.