TRÁFICO DE DROGAS Amigas são presas após PM encontrar crack na casa que dividiam A droga foi encontrada no banheiro e no quarto, em tijolos

4 OUT 2020 - 08h:31 Por Talita Matsushita

Duas mulheres, de 32 e 23 anos foram presas na madrugada deste domingo (4), por volta das 0h10 após a Força Tática da Polícia Militar encontrar crack na casa delas, localizada na rua Almerinda Batista Chaves, em Paranaíba. O local era alvo de inúmeras denúncias de possível comércio de drogas.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia desconfiou após ver um homem uma bicicleta em frente residência, sendo observado pelos policiais grande fluxo de usuários de entorpecentes no local. Ao tentar abordar o homem, ele evadiu-se rapidamente, tomando rumo ignorado, neste momento saíram três pessoas da casa, sendo duas mulheres e um homem. Durante busca pessoal no homem nada de ilícito foi encontrado.

A dona da casa foi abordada e questionada sobre quem era o homem que havia acabado de sair de sua residência, ela disse não saber o nome dele e nem ser conhecido dela, mas, ele havia levado duas ‘caixas de crack’ para elas comercializarem.

A droga foi encontrada no banheiro e em um buraco no tijolo, e a outra ‘caixa’ foi localizada em um quarto, em outro tijolo. A mulher disse que havia realizado contato em uma praça próximo, situada na Avenida Ernesto Garcia Leal, com o mesmo indivíduo da bicicleta e que não sabia quem seria o patrão dele, no caso o possível proprietário da droga, e completou ainda que seria para ela e sua amiga, que mora na mesma casa, comercializarem.

A mulher de 23 anos, já possui vários registros policiais por tráfico de drogas, disse aos policiais que o crack seria para elas ‘fazerem dinheiro’, ou seja, revender e lucrar uma porcentagem. Já o homem disse não saber de nada e que é dependente de drogas, é morador de rua, porém, tem frequentado habitualmente a casa.

Eles foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil. Na residência havia quatro crianças, sendo três filhos da mulher de 32 anos e um era seu sobrinho, ela acionou o irmão, o qual foi até o local e levou as crianças para pernoitarem em sua casa. Durante revista pessoal na Delegacia foi localizado na blusa da mulher de 23 anos uma porção de maconha envolvida em uma sacola, pesando 3.3 gramas.