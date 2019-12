REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Andrew diz que advogado não cumpriu contrato com Prefeitura Andrew ainda afirmou que foi citado de forma leviana pelo advogado Renato Góes

30 DEZ 2019 - 14h:15 Por Talita Matsushita

Durante sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (30) o vereador Andrew Robalinho da Silva disse que o advogado Renato Góes, especialista em regularização fundiária, não cumpriu as cláusulas do contrato com a Prefeitura de Paranaíba. No município são pelo menos oito loteamentos sem escrituras. Renato foi contratado pela Prefeitura em 2017 para tratar da regularização destes loteamentos.

“Durante três anos e meio ele prestou serviço na administração do prefeito Tita [Diogo Robalinho de Queiroz] e não regularizou um único loteamento. Por ser um profissional de estirpe, por ser meu amigo e quero dizer que eu, junto com o promotor do Patrimônio Público, Ronaldo Vieira Francisco e o Rogério, genro da Dulce, estivemos com o doutor Renato Góes, diante disso sugerimos ao prefeito Ronaldo Miziara que desse continuidade na contratação desse profissional especializado que é o doutor Renato Góes e assim foi feito”, disse ele durante discussão do projeto de criação do restaurante popular.

Andrew ainda afirmou que foi citado de forma leviana pelo advogado Renato Góes, em reportagem publicada pelo JPNEWS, e disse que não tem contrato com a prefeitura de R$ 311.040, fazendo referência ao contrato que o advogado possuía com a Prefeitura.

“Eu não recebo R$ 12.960 por mês e o contrato 137 de 2017 ele foi aditivado em 2019, que trouxe os mesmos valores e exigências até 21/12/2019 e pasmem um dos compromissos contratuais na cláusula primeira na letra P de pato é elaborar projeto de Lei para adequar a lei municipal para regularização fundiária urbana as recente alterações legislativas”, disse.

O vereador seguiu dizendo que o advogado deveria tinha obrigação contratual de elaborar o projeto e enviar para a Câmara. “Ele recebeu este ano R$ 312 mil e até agora nenhum loteamento foi regularizado. Aqui está minha diferença, eu não vou no rádio mentir e fazer política”, discursou.

Andrew ainda disse que quer que o contrato seja alvo de investigação e cumprimento.

O vereador Ailson de Freitas (Binga) disse que é falta de respeito mudar o foco da discussão do projeto, visto que a reunião era para tratar de outro assunto. “Acho que se teve mentira no projeto passado nã foi da minha parte, eu vejo que o doutor Renato Góes é uma pessoa muito competente e só desmentiu a mentira. Ele tem sim contrato com o município, mas não vai aceitar injustiça e mentira”, interveio.