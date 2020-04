OBRAS Andrew diz que Secretaria tem sido usada com fins eleitorais O vereador ainda destaca que neste momento o maquinário da Prefeitura deveria estar a todo vapor

28 ABR 2020 - 16h:29 Por Talita Matsushita

O vereador Andrew Robalinho (MDB), líder do prefeito Ronaldo Miziara (PSDB) na Câmara Municipal, disse na última sessão, realizada na segunda-feira (27) que a Secretaria de Obras tem sido usada apenas para atender um servidor público específico, com fins eleitorais, já que ele disputaria a eleição neste ano. O parlamentar falou ainda que não adiantar fazer indicações, pois a Secretaria têm tomado partido político e não tem atendido indicações dos vereadores.

Durante discurso no plenário, Andrew falou ainda sobre disponibilização de recursos por parte da senadora Simone Tebet, e que as obras de recuperação das ruas ainda não começaram, um dos exemplos é a rua Vereador Manoel Messias, que já foi ‘cortada e recortada’ e precisa de recuperação. “A gente sabe que a Secretaria de Obras está a todo vapor para atender uma pessoa que vai disputar eleição. A gente conversa com o prefeito, combina um assunto, mas infelizmente na Secretaria de Obras as coisas não acontecem, parece que quem comanda as patrolas [no caso o servidor público Gessione Ferreira Santos] está com ciúmes dos vereadores”, afirmou.

O vereador ainda destaca que neste momento o maquinário da Prefeitura deveria estar a todo vapor, porém, segundo ele está parado. “Falei para o secretário Tulio que o município pode terceirizar empresa para executar essas obras e cuidar das nossas estradas. Na zona rural se anda mais pelas pastagens do que pelas estradas”, disse.

Ainda no discurso, Andrew falou que quando cobra ação por parte da Secretaria a justificativa é de que o maquinário está quebrado, mas, para atender interesses da Secretaria, as máquinas funcionam até aos finais de semana.

“Para atender vereador o maquinário não pode funcionar”, pontuou.

Como líder, Andrew disse que infelizmente neste ano eleitoral começam surgir pessoas com ciúmes dos vereadores, e percebe isso com o posicionamento da Secretaria. “Falta o secretário de Obras ficar na comarca no final de semana. A gente tenta falar com alguém e só tem a resposta que está pra Uberaba ou não sei pra onde. Até quando vamos ficar falando no respeito e boa convivência. Tudo tem limite”, criticou.

Conforme Andrew, ele não está preocupado com interesses políticos, mas o prefeito deveria saber que isso vai causar constrangimento e problemas na Câmara.

“A máquina tem que trabalhar para a população”, confirmou.