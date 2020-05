POLÍTICA Andrew pede afastamento da Defensoria para disputar eleição Andrew Robalinho da Silva Filho pediu desincompatibilização do cargo na Defensor

29 MAI 2020 - 07h:49 Por Talita Matsushita

O vereador e defensor público licenciado Andrew Robalinho da Silva Filho pediu desincompatibilização do cargo na Defensoria Pública pelo período de seis meses a contar de 4 de abril de 2020 até o 15º dia útil do encerramento do pleito, ou seja, da data da proclamação do resultado oficial, para concorrer a mandato eletivo.

A decisão do defensor público-geral do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva, autorizando o afastamento foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, com assinatura na terça-feira (26).