PREVISÃO DO TEMPO Ano se despede com sol, calor e pouca chance de chuva A previsão indica 20% de possibilidade de chover em Paranaíba nesta terça (31)

31 DEZ 2019 - 07h:57 Por Talita Matsushita

A previsão para o último dia de 2019 é de calor em Paranaíba. A terça-feira (31) começou com os termômetros marcando 24°C e poderao chegar a 34°C ao longo do dia. Há pouca chance de chuva, 20%. A umidade relativa do ar pela mahã fica em torno de 70%, a tarde cai para 35%.

Pode chover à tarde, segundo boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) dia varia de claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no nordeste e região do Bolsão.