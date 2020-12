COVID-19 Antonio Marcos morre após complicações da covid-19 O professor estava internado devido ao Covid-19 desde 29 de novembro

14 DEZ 2020 - 07h:18 Por Talita Matsushita

O professor e vereador eleito Antônio Marcos Ferreira da Silva (Republicanos), 50, faleceu na madrugada desta segunda-feira (14), em decorrência de complicações de Covid-19. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro.

Na sexta-feira (11) boletim médico informava que Antônio Marcos permanecia estável, sem febre e havia reagido bem a hemodiálise. A pressão arterial havia apresentado alterações. Os pulmões ainda não estavam respondendo ao tratamento de forma satisfatória.

O sepultamento será hoje por volta do meio dia.

Antônio Marcos esteve por vários mandatos a frente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Paranaíba, e havia sido eleito vereador no último pleito eleitoral com 395 votos.

O primeiro sintoma da covid teria se manifestado em 22 de novembro, sete dias após a eleição.