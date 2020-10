RECUPERAÇÃO Aos poucos setor de festas e eventos volta ao normal Aos poucos o setor mais atingido pela pandemia retoma atividades

17 OUT 2020 - 08h:02 Por Alex Santos

Um dos setores que mais sofreram impacto no país durante a pandemia de Covid-19 foi o de festas e eventos. Em Paranaíba, por exemplo, a prefeitura, havia decretado a suspenção da realização de eventos privados, alvarás de salões de festas, Buffet entre outros, como forma de conter a propagação do novo coronavírus.

Foram praticamente seis meses de paralisação do setor. Após decreto publicado em Diário Oficial no início de outubro, a realização de eventos públicos e privados foi autorizada no município, desde que apresentem ao Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 o plano de biosegurança do espaço físico, como medidas de prevenção de contágio da doença. Para a categoria é um passo para que o retorno da normalidade dos eventos venha se firmar.

Carlos Antônio Gomes é proprietário de uma empresa de Buffet e decoração que atende Paranaíba e destaca que “é satisfatório esse retorno gradual, pois temos família para sustentar. Não recebemos nenhum tipo de ajuda e com isso tivemos que nos reinventar”. No período, ele ofereceu a entrega de pratos prontos para não perder totalmente a renda.

No primeiro evento realizado por Carlos, ele revela medo e insegurança por parte da equipe, mas muita emoção. “Os convidados estavam radiantes e se sentiram muito seguros. Esperávamos o retorno somente após a vacina, mas estamos fazendo tudo com muita segurança”, garantiu ele entusiasmado.