MERCADO Apesar da Covid-19, cidade ganha 33 novas empresas No primeiro quadrimestre empresas abertas superam as que fecharam

6 JUN 2020 - 08h:15 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou nos quatro primeiros meses de 2020 a extinção de 17 empresas, segundo levantamento da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, com maior intensidade a partir da pandemia de covid-19, embora os números não sejam significativos. Em janeiro foram cinco empresas que fecharam as portas, fevereiro apenas uma, março cinco e abril seis. São 14 empresas do comércio e três do segmento de serviços. Os dados mostram que o início da pandemia do Brasil não alterou de forma significativamente a extinção de empresas no município.

Ainda conforme os dados da Junta, neste ano foram constituídas 33 novas empresas, sendo que cinco somente no mês de abril. Em janeiro foram 10 novas empresas, fevereiro e março empataram com nove. Destas novas empresas 12 são do comércio, três indústrias e 18 do segmento de serviços. Comparados ao ano passado os números não apresentam grandes alterações, já que nos quatro primeiros meses de 2019 foram 32 novas empresas e outras 20 deixaram de existir.

Alguns setores sofreram mais e tiveram que se adaptar ao novo momento. É o caso do empresário Reuel Marques, dono de uma sorveteria. Ele possuía duas unidades e logo no início, quando houve regulamentação das Prefeitura para que o comércio pudesse funcionar, ele sentiu queda de 80% nas vendas, com isso ele fechou uma das lojas temporariamente.

“Tínhamos um movimento bom, atendíamos cerca de 80 a 100 pessoas por dia em dias fracos, esse número aumentava muito no final de semana. As pessoas gostam de sentar para bater papo e de lazer. Dificilmente as pessoas gostam de pegar sorvete e levar para casa”, disse.

Em meio as novas adaptações, ele precisou demitir funcionários, pois as normas ficaram mais rígidas. Para não ficar parado, o empresário investiu no delivery, além de ter passado a oferecer novos produtos, como feijoada de sorvete, sorvete quente, copo da felicidade, bolo vulcão, que são consumidos na Europa, e outros Estados que têm o clima mais frio. “Procuramos investir nas novidades”, disse.