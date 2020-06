TECNOLOGIA Aplicativo de delivery ganha espaço em Paranaíba Em Paranaíba o aplicativo Mais Delivery ganhou espaço

4 JUN 2020 - 08h:50 Por Talita Matsushita

Os aplicativos de delivery são ideias que caíram no gosto popular. As lojas oficias registram milhões de downloads de serviços, dedicado a um público interessado em diversos serviços, mas principalmente gastronomia. Disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS), as plataformas buscam se diferenciar das demais para conquistar o público seja com descontos, facilidades na entrega ou opções de veículos de transporte.

Em Paranaíba o aplicativo Mais Delivery ganhou espaço e vários estabelecimentos já aderiram. André Luís Faustino Borges, representante do aplicativo no município fala sobre a aceitação dos comerciantes. Ouça a entrevista: