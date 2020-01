TRÁFICO Após denúncia jovem é preso por tráfico de drogas Jovem confessou que comercializava drogas em residência no Bairro de Lourdes

6 JAN 2020 - 16h:44 Por Alex Santos

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de sexta-feira (3) suspeito de tráfico de drogas em uma residência, localizada no Bairro de Lourdes, em Paranaíba. A polícia encontrou na residência maconha e crack, além cédulas de dinheiro e moedas. O jovem confessou que traficava no local.

Conforme a ocorrência, a PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Perimetral, no Bairro de Lourdes. O jovem foi flagrado pela polícia correndo para o interior do imóvel, alvo da denúncia, e jogou algo no chão.

O jovem foi abordado pela polícia, após realizada checagem nada de ilícito foi encontrado. Após buscas na residência os policiais localizaram uma trouxinha de crack pesando 6,9 gramas, e porções de maconha pesando 33,2 gramas. O autor acabou confessando que realizava o tráfico de drogas no local.

Um homem de 37 anos que também estava na residência, disse ser usuário de drogas e que teria acabado de utilizar crack comercializado pelo jovem.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.