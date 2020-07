TRÁFICO Após denúncias, dois são presos por tráfico de drogas PM apreendeu maconha, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico

10 JUL 2020 - 17h:55 Por Alex Santos

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas da tarde desta sexta-feira (10), em uma residência, localizada na rua Olegário Rodrigues da Silva. Segundo a Polícia Militar, o local era alvo de denúncias de tráfico de drogas. Aproximadamente 01 kg de maconha foi apreendido, R$ 934 em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

Segundo informações do 13º BPM, uma equipe de motopatrulhamento foi acionada por volta das 14h até a residência. O local era alvo de várias denúncias de tráfico de drogas.

No local os policiais avistaram um homem, que correu para o quintal, jogou algo no chão e começou a gritar pela vizinha. Diante das denúncias, a ação levantou suspeitas. A polícia deu voz de parada ao autor, de 23 anos, porém, não obedeceu as ordens e foi contido pelos policiais.

A PM encontrou um pote contendo pontas de cigarro. O homem alegou que eram restos de cigarro de maconha, além de um caderno com anotações de venda de drogas. Foi localizado também a quantia de R$ 634,00 em dinheiro.

A polícia solicitou apoio para averiguar a residência vizinha. Quando uma equipe chegava no local, duas mulheres saiam da residência. Uma adolescente, de 16 anos, e uma mulher, de 29 anos, foram abordadas. A PM encontrou uma quantia de R$ 300 em dinheiro e 990 gramas de maconha. Nada foi localizado com a adolescente.

Os envolvidos foram encaminhados juntamente com a droga apreendida para a 1ª DELPOL de Paranaíba.