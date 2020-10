COVID-19 Após semana de queda, Paranaíba tem salto de casos positivos Município registrou 20 casos positivos de coronavírus na terça-feira

28 OUT 2020 - 15h:48 Por Alex Santos

Após cerca de dez dias registrando uma média de dois a quatro casos positivos de coronavírus, Paranaíba teve um salto nos casos positivos da doença nesta semana. Conforme boletim epidemiológico a cidade registrou na terça-feira (27), 20 novos casos de contaminação pela Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus.

O aumento expressivo no registro de casos positivos da doença chama a atenção, passados quase 15 dias do feriadão do dia 12 de outubro. Ocasião em que boa parte da população aproveita o feriado para realizar viagens, lazer em áreas públicas, além de se reunir em ranchos e balneários.

E com esse aumento o total de casos confirmados conforme o boletim, o total de casos confirmados chegou a 840, em Paranaíba. Outros seis casos suspeitos aguardam resultado para saber se estão contaminados.

Os leitos estão com 20% de ocupação, com um paranaibense e um paciente que faz parte da microrregião. Um paciente está na UTI da Santa Casa por conta da doença.

Trinta e seis cumprem isolamento domiciliar. 784 estão recuperados da doença. Ao todo foram realizados 3050 testes rápidos, além de 2604 casos descartados.

Paranaíba registra 19 mortes em decorrência da covid-19.