FOGO Área de preservação é alvo de queimada no Jardim Brasília Moradores do local utilizam mangueiras e baldes na tentativa de conter as chamas

17 SET 2020 - 13h:48 Por Talita Matsushita

A área às margens do córrego Cabeceira do Aterro, paralelo a rua Emílio Ferraz, foi alvo de queimadas - JPNEWS A Área de Preservação Permanente, às margens do córrego Cabeceira do Aterro, paralelo a rua Emílio Ferraz, foi alvo de queimadas nesta quinta-feira (17) e moradores estão sem saber o que fazer, pois a informação do Corpo de Bombeiros é de que não há viatura para atender ocorrência. Moradores do local utilizam mangueiras e baldes na tentativa de conter as chamas, que teria iniciado na região conhecida como “Corredor da Maria Augusta”, percorrendo cerca de seis quilômetros de vegetação. O Corpo de Bombeiros informou que todas as vituras estão empenhadas no combate a uma queimada às margens da BR-158 e só poderá ir até o local quando pelo menos uma das viaturas retornar da rodovia.

