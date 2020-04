SOLIDARIEDADE Artesãs doam máscaras de tecido para equipe da Cultura FM Pode lavar com sabão ou água sanitária

6 ABR 2020 - 16h:22 Por Talita Matsushita

A artesã Micaele Costa doou dez máscaras de tricoline 100% algodão para a equipe da rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 Mhz. Sueli Jesus, também fez doação para a equipe de reportagem. A doação foi feita na última semana e segundo ela, a motivação por conta dos trabalhos na emissora não terem sido suspensos durante o período.

Micaele conta que por conta do período de pandemia começou a produzir as máscaras e chegou a confeccionar 50 máscaras. Ela tem modelos para crianças e adultos.

Sueli também relata que por conta da falta da máscara descartável tem feito as máscaras de tecido e a procura tem sido grande. “Na semana passada tive pedidos para todos os dias”, disse.

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) levou ao aumento da procura por máscaras descartáveis nas farmácias de todo o país, o que deixou as prateleiras desses estabelecimentos sem os produtos. Por causa da alta demanda, outros tipos passaram a ser indicados, como as máscaras de tecido feitas em casa.

De acordo com o Ministério da Saúde, para ser eficiente como uma barreira física e impedir a propagação do novo coronavírus, a máscara caseira precisa ter pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. Além disso, a pasta destaca que o equipamento de proteção é individual e não pode ser compartilhado.

Caso a máscara de tecido fique úmida, tem que ser trocada. Pode lavar com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos. E nunca compartilhar, porque o uso é individual.