SAÚDE Atendimentos odontológicos são iniciados no Sindicato Rural

10 FEV 2020 - 14h:33 Por Talita Matsushita

Os atendimentos do projeto Pingo d´Água tiveram início hoje no Sindicato Rural de Paranaíba e se estenderão até o próximo dia 29. O projeto é voltado ao atendimento de trabalhadores, produtores rurais e suas famílias. Os procedimentos serão realizados inclusive aos sábados e feriados (exceto aos domingos).

A unidade móvel poderá atender no máximo 22 pacientes por dia e realizar no máximo 05 (cinco) procedimentos odontológicos por paciente. Serão realizados: aplicação de flúor bucal, extração, remoção de tártaro (limpeza), restauração de resina e de amálgama.

Dúvidas entrar em contato com o Sindicato Rural através do telefone: (67) 3668.1017 com Ana Cláudia ou Cícera. O projeto é fruto da parceria do Sindicato Rural com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) e Famasul.

A sede do Sindicato Rural de Paranaíba é Rua Theódulo Mendes Malheiros, nº 500.