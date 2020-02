EDUCAÇÃO Aulas na rede municipal tiveram início nesta segunda-feira Em 2020 deve haver 200 dias de aula, podendo ter encontros aos sábados

10 FEV 2020 - 15h:47 Por Da redação

Mais de quatro mil alunos voltaram às aulas na rede municipal de ensino na manhã de segunda-feira (10), em Paranaíba. O calendário teve início na semana passada com a semana pedagógica ministrada a todos os professores.

As escolas, quatro na cidade e três no campo, e Ceinfs (Centro de Educação Infantil), seis, ao todo, recepcionaram os alunos com várias atrações, como, por exemplo, pipocas, algodão-doce e gincanas promovidas pelos professores. No caso dos alunos da zona rural, além das aulas, o transporte também retornou.

Em 2020 deve haver 200 dias de aula, podendo ter encontros aos sábados para completar o calendário letivo, além dos casos de exames. (Com informações da assessoria)