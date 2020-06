FALSAS DENúNCIAS Aumentam denúncias falsas de descumprimento de decreto Secretária de saúde destaca que muitas denúncias não tem procedência

16 JUN 2020 - 21h:07 Por Alex Santos

A Vigilância Sanitária de Paranaíba tem intensificado as ações de fiscalização em estabelecimentos em desacordo com os decretos municipais estabelecidos para o combate a Covid-19 em Paranaíba, entretanto, segundo Débora Queiroz, secretária de saúde, denúncias de irregularidades estão sendo atendidas pela pasta, mas, grande parte de denúncias recebidas são denúncias falsas.

“Temos recebido muitas denúncias falsas onde a Vigilância Sanitária chega in loco e não procedem as informações”, disse.

Débora destaca ainda que as denúncias sejam feitas onde haja descumprimento das normas. “A gente quer que as denúncias sejam feitas em fatos reais em que realmente esteja acontecendo descumprimento aos nossos decretos”, finalizou.

No último sábado (13) o órgão, juntamente com agentes das policias Militar, Civil, Rodoviária Federal, além do Ministério Público Estadual realizaram a “Operação Contenção”, com objetivo de fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais e estaduais. Ao todo 19 estabelecimentos foram fiscalizados no município.