REAJUSTE Aumento na tarifa de água e esgoto em Paranaíba já está em vigor Novo reajuste entrou em vigor em 1º de setembro no município e outras 66 cidades de MS

8 SET 2020 - 15h:03 Por Alex Santos

Os paranaibenses sentiram uma diferença no valor da conta de água e esgoto neste mês. É que já está em vigor desde 1º de setembro o reajuste tarifário de 2,4% no valor da conta de água e esgoto no município.

O reajuste foi homologado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A decisão foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 20 de julho.

Paranaíba e mais outras 66 cidades atendidas pela Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul) também tiveram aumento nas tarifas. Apenas Três Lagoas teve reajuste de 3,3% nas tarifas.

O reajuste segundo a agência é feito anualmente no mês de julho, calculado com base na variação do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

“Este ano, excepcionalmente, em função da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus e atendendo pleito da concessionária, a aplicação do reajuste tarifário será feita a partir de 1º de setembro de 2020”, informou a Agepan.