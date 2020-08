CORONAVÍRUS Aumento de casos confirmados da covid-19 preocupa autoridades de Saúde Capacidade de ocupação dos leitos de UTI na Santa Casa chegou a 50%

13 AGO 2020 - 16h:18 Por Alex Santos

Subiu para 231 o total de casos positivos da Covid-19, após o município registrar mais quatro novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, via teste rápido. Nove casos suspeitos da doença aguardam resultando, conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura na quarta-feira (13).

O aumento expressivo de novos casos apenas no começo do mês, preocupa autoridades de Saúde do município, que faz parte da microregião de refência para atendimento da Covid-19. A capacidade de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa chegou a 50%.

A atualização traz ainda o total de cinco pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Paranaíba, sendo quatro paranaibenses e um cidadão de Aparecida do Taboado.

Ao todo 42 pessoas estão em isolamento domiciliar. 181 pessoas estão curadas da doença. 1427 testes rápidos realizados. 1333 casos foram descartados.

Quatro pessoas que tiveram contato com positivo foram identificadas descumprindo o isolamente domiciliar. A UTI está com 50% dos leitos ocupados.

Uma morte que suspeita por Covid-19 foi descartada, conforme a atualização. O município tem até o momento três óbitos em decorrência da covid-19.

A médica infectologista Luren Zogbi, destaca que a população não tem seguido as orientações de isolamento e cuidados com a doença e sobre o aumento expressivo de casos positivos nas últimas semanas, o que pode comprometer a capacidade no hospital de referência para tratamento da doença, que dispõe apenas de dez leitos de UTI.

Em relação aos atendimentos do TeleCovid, foram realizados 210 atendimentos até a última atualização, do total de teleconsultas, conforme e médica, 35 casos positivos foram identificados por meio do serviço.

