FEMINICÍDIO Autor de feminicídio recebe alta e é ouvido pela DAM Sérgio estava internado na Santa Casa sob escolta policial desde a noite do crime

18 MAI 2020 - 15h:58 Por Alex Santos

Sérgio da Silva Verginio, 31 anos, autor da morte da ex-namorada, Valéria Ribeiro de Oliveira, 30 anos, na noite do dia 14 de maio, em Paranaíba, recebeu alta da Santa Casa na manhã da última sexta-feira (15). O autor de feminicídio, preso em flagrante, estava internado desde a noite do crime, com lesões em seu abdômen e pescoço, após tentar tirar a própria vida com uma faca.

Ele estava sob escolta policial e foi levado por volta das 11h para a delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, sendo posteriormente encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi ouvido pelos agentes.

O CRIME

Valéria Ribeiro, de 30 anos, morreu na noite de quinta-feira (14), após ser atingida por disparos de arma de fogo e facadas, pelo ex-namorado Sérgio da Silva, na residência localizada no Jardim Santa Lúcia. A vítima ainda foi levada com vida pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Esse é o primeiro caso de feminicídio registrado no município em 2020.

Dias antes de ser morta por Sérgio, a vítima teve sua casa invadida pelo autor que teria a ameaçado por não concordar com o fim do relacionamento de sete meses, segundo informações da delegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) Eva Maira Cogo, em entrevista ao Jornal do Povo da Cultura FM 106,3.

De acordo com a delegada, os dois estavam há dois meses separados. Após a invasão Valéria teria contratado um pedreiro para bloquear a parte de cima do portão e evitar que o Sergio entrasse novamente na residência.

Durante as ameaças, Sérgio teria dito para que a vítima não bloqueasse ele, porém, um dia antes do crime Valéria teria bloqueado o autor em uma rede social. “Sempre disse que não era para bloquear. O bloqueio não ficou claro se era em rede social ou WhatsApp e no dia anterior a vítima teria bloqueado ele. Pode ser o estopim, infelizmente, para a prática desse crime”, falou.

Ainda conforme a delegada, Sérgio teria esperado Valéria chegar em sua residência e se aproveitado que a vítima abria o portão e entrou no imóvel armado. Ele efetuou três disparos, instante que entraram em luta corporal e Valéria acabou o desarmando. Após a filha da vítima jogar a arma na calçada, Sérgio foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou Valéria.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

Sérgio da Silva Verginio possui histórico de violência e agressões a duas ex-namoradas. Uma das vítimas foi agredida por ele em 2011. Já no ano de 2013, Sérgio perseguiu outra ex-namorada inconformado com o fim do relacionamento de dez meses

“Em relação ao histórico de agressões, tem dois registros de ocorrências de 2011 e 2013, de duas mulheres diferentes que se relacionaram com ele. Um é relacionado a agressão física e outro relacionado ao término de um namoro de dez meses e inconformado perseguia a mulher”, disse Eva Maira.