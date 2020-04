MORTE A ESCLARECER Auxiliar de serviços gerais é encontrado sem vida em residência Elias Raffa foi encontrado caído na varanda de seu imóvel, Polícia Civil investiga o caso

13 ABR 2020 - 15h:03 Por Alex Santos

Um homem de 53 anos foi encontrado morto na tarde do último sábado (11) em uma residência, localizada na Villa Militar, em Paranaíba. Elias Raffa foi encontrado caído sem sinais vitais na varanda de seu imóvel. Segundo perícia técnica, o móvel não possuía vestigios de arrombamento.

Segundo informações da ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por um oficial do Corpo de Bombeiros, pois próximo a sua residência havia uma pessoa caída na varanda aparentando estar sem vida.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e constaram a morte do auxiliar de serviços gerais . O corpo da vítima estava caído com o tórax para baixo e próximo a um sofá na varanda da casa.

O caso está sendo investigado pela 1º DELPOL como morte a esclarecer.