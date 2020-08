LEI ALDIR BLANC Auxílio emergencial para cultura pode chegar aos R$ 300 mil Valor está previsto pela Lei federal 14.017/2020, conhecida como Aldir Blanc

29 AGO 2020 - 11h:01 Por Talita Matsushita

Paranaíba receberá, conforme previsão do Governo Federal, cerca de R$300 mil de auxílio emergencial de artistas. O valor está previsto pela Lei federal 14.017/2020, conhecida como Aldir Blanc. O auxílio é de R$600, e os interessados devem comprovar experiência na área.

Segundo o secretário de Cultura, Henrique César Queiroz, o incentivo é de suma importância, já que os eventos foram os primeiros a paralisar por conta da pandemia. “Desde o início, a pandemia parou os eventos e os artistas. Estão todos sem atividades, por isso a importância desse apoio financeiro agora”, explica.

A ficha para preenchimento do pré-cadastro para recebimento do valor está disponivel no site do município.

Após o preenchimento dos dados necessários os artistas deverão escanear o documento e enviar para o e-mail da Secretaria Municipal de Cultura.

A Lei Aldir Blanc foi sancionada no mês de junho e é uma homenagem ao cronista e compositor brasileiro que faleceu este ano vítima da Covid-19. O objetivo é dar suporte aos profissionais da Cultura neste momento de pandemia.

Entre os pré requisitos estão: ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou quem tem renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135), o que for maior e rendimentos de até R$ 28.559,70 no ano de 2018.