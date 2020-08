A CASA É SUA Baixa umidade do ar exige cuidados com a saúde: Saiba como prevenir No quadro: TerSaúde o médico Otorrinolaringologista Dr. Luciano Takeshi traz dicas de prevenção

11 AGO 2020 - 18h:29 Por Alex Santos

Conversamos com o médico Otorrinolaringologista Dr. Luciano Takeshi - JPNEWS Saiba Mais Psicóloga fala sobre violência doméstica na pandemia Conteúdo e entretenimento alavancam audiência da Cultura FM Nelo diz que Ronaldo Severino é o 'prefeito da mentira' Com o Tempo seco e frio do inverno é comum o aumento na incidência de problemas respiratórios. A Organização Mundial da Saúde compreende como ideal a umidade do ar entre 50 a 80%. Em épocas do ano, como inverno, a tendência é que esse índice caia para 30% ou mais. Abaixo desses índices pode ser prejudicial à saúde humana. Centro-Oeste e Sudeste são as regiões do país mais prejudicadas durante o período. Consequentemente há uma aumento na busca por atendimento médico. Na estreia do quadro: TerSaúde no programa ‘A Casa é Sua’ da Rádio Cultura FM 106,3 MHZ, emissora do Grupo RCN de Comunicação, conversamos com o médico Otorrinolaringologista Dr. Luciano Takeshi. O profissional traz discas importantes para prevenir problemas respiratórios comuns nessa época do ano. Assista:

