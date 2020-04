COVID-19 Barreira sanitária já abordou 9.726 pessoas no posto fiscal Objetivo é evitar a propagação da doença Covid-19, causado pelo novo coronavírus

27 ABR 2020 - 12h:24 Por Alex Santos

Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na manhã desta segunda-feira (27), 9.726 pessoas foram abordadas na barreira sanitária instalada em Paranaíba, no posto fiscal do Porto Alencastro, na divisa com o Estado de Minas Gerais. Nenhuma pessoa apresentou sintomas suspeitos de Covid-19. No Estado, 59 pessoas abordadas apresentaram sintomas suspeitos da doença.

A barreira sanitária em Paranaíba começou a funcionar no dia 3 de abril na divisa de Mato Grosso do Sul com Minas Gerais. O posto conta com quatro policiais militares e dois bombeiros militares. Além disso, veículos auxiliam as equipes nas barreiras. A iniciativa é do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo evitar a propagação da doença Covid-19, causado pelo novo coronavírus.

O Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil e Iagro são responsáveis pelas abordagens aos motoristas e passageiros que estiverem trafegando pelas rodovias das 13 barreiras no Estado, com a apoio da administração municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

ABORDAGENS

Os motoristas e passageiros são submetidos a um questionário de verificação, caso as respostas sejam positivas, os agentes realizam a verificação da temperatura corporal por meio de termômetro digital, além da constatação de tosse seca, dor de cabeça, vômitos e dificuldades de respiração.

As pessoas sintomáticos, que apresentam doenças respiratórias, são sujeitas a preenchimento de um formulário, termo de compromisso para apresentação obrigatória ao serviço de saúde, e são orientados a procurar uma unidade hospitalar municipal. Os assintomáticos, que mantiveram contato com suspeitos de Covid-19, são informados sobre o cumprimento de isolamento voluntário domiciliar.