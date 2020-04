VIGILÂNCIA Barreira Sanitária começa a funcionar no Porto Alencastro O posto vai contar com quatro policiais militares e dois bombeiros militares

3 ABR 2020 - 13h:29 Por Talita Matsushita

A barreiras sanitária em Paranaíba começou a funcionar nesta sexta-feira (3) na divisa de Mato Grosso do Sul com Minas Gerais, no posto fiscal do Porto Alencastro.

O posto vai contar com quatro policiais militares e dois bombeiros militares. Além disso, há furgão que auxilia as equipes nas barreiras.

Os policiais militares quanto os bombeiros militares seguirão os protocolos de segurança já estabelecido e utilizarão os Equipamentos de Segurança Individual (EPIs).

Os motoristas e acompanhantes serão submetidos a um questionário de verificação e caso a resposta seja positiva, medidas de verificação como aferição da temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, constatação de dificuldade de respiração, coriza, tosse seca, dor de cabeça, vômitos, serão realizadas.

Os sintomáticos, que apresentem doenças respiratórias, deverão preencher um formulário e um termo de compromisso para apresentação obrigatória ao serviço de saúde e procurar uma unidade hospitalar municipal. E os assintomáticos, que tenham tido contato com suspeitos de Covid-19, deverão se comprometer a cumprir isolamento voluntário em casa, por sete dias.