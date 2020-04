VERIFICAÇÃO Barreira sanitária funciona na rodoviária de Paranaíba Agentes de saúde fazem o controle de chegadas e saídas do município

16 ABR 2020 - 16h:01 Por Da redação

Visando controlar a entrada e saída de pessoas em Paranaíba, a Secretaria de Saúde montou uma barreira sanitária na rodoviária da cidade. Agentes de saúde fazem o controle de chegadas e saídas do município.

Segundo a secretária de saúde, Débora Queiroz, é questionado o motivo da viagem, local de partida e destino, investigado possíveis sintomas, além de aferição da temperatura corporal e se o viajante esteve em alguma cidade com casos confirmados nos últimos dias.

“Precisamos agir de todas as formas para evitar que o vírus circule no município e as viagens são um ponto de risco, por isso essa decisão visa evitar possíveis contaminações”, explica ela. (Com informações da assessoria)