FISCALIZAÇÃO Barreira sanitária já abordou mais de cem pessoas Instalada pela Saúde na quarta-feira, barreira sanitária não registrou casos

26 JUN 2020 - 15h:23 Por Alex Santos

Desde que foi instalada pela Secretaria de Saúde de Paranaíba na última quarta-feira (26), a barreira sanitária de combate a covid-19 já abordou 117 pessoas incluindo passageiros de ônibus rodoviários e veículos de passeio que transitam de cidades vizinhas ou Estados, com acesso à Paranaíba. Nenhum caso foi registrado.

A barreira está instalada no início da avenida Marcelo Miranda Soares, trevo de acesso ao município, para viajantes vindos de Aparecida do Taboado (MS). Outra barreira deverá ser instalada na saída para o município de Inocência, na MS-240.

Segundo o médico veterinário da Vigilância em Saúde, Gilson Piva, as pessoas abordadas são orientadas a responder um formulário sobre a cidade de origem e destino, além do nome completo, endereço, documento de identificação e contato telefônico, caso o destino seja o município.

“Caso uma pessoa apresente problema, vamos ter que monitorar ela. Se uma pessoa apresenta quadro febril encaminharemos direto para a Santa Casa, é feito os procedimentos que a vigilância epidemiológica é responsável e essa pessoa será monitora na cidade. A gente precisa fazer o formulário, para caso a pessoa infringir a lei a gente utilize os dados da pessoa para fazer a punição”, disse.

Confira a entrevista com o médico veterinário da Vigilância em Saúde, Gilson Piva. O profissional também fala sobre as fiscalizações em lagoas e rios de Paranaíba, com objetivo de coibir aglomerações nesses locais, conforme Decreto Municipal.

Ouça: