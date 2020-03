CORONAVÍRUS Bebê de cinco meses tem suspeita de covid-19 em Paranaíba Paranaíba segue sem nenhum caso confirmado até o momento.

25 MAR 2020 - 16h:31 Por Talita Matsushita

De acordo com boletim da Prefeitura de Paranaíba divulgado na tarde desta quarta-feira, um bebê de cinco meses é o mais recente caso suspeito de ter sido contaminado pelo novo coronavírus em Paranaíba. O caso da idosa de 81 anos ainda segue como suspeito. A Secretaria de Saúde de Paranaíba aguarda resultado do exame.

Ainda não foram repassadas informações do quadro clínico do bebê e nem os motivos do caso ser considerado suspeito.

A Prefeitura divulga diariamente o balanço dos casos suspeitos do novo coronavírus em apuração na cidade. Até agora, o município não tem nenhum registro confirmado. Os dados foram atualizados no final da tarde desta quarta-feira (25). Paranaíba tem três casos descartados.