SAÚDE Bebê com suspeita de covid-19 morre de pneumonia em Paranaíba O resultado para a nova síndrome respiratória foi negativo

27 MAR 2020 - 14h:45 Por Talita Matsushita

Guilherme Henrique Nascimento Alves, bebê de cinco meses que estava internado na Santa Casa de Paranaíba, com suspeita de ter sido contaminado pelo novo coronavírus, faleceu na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h30. O resultado para a nova síndrome respiratória foi negativo. A causa da morte foi pneumonia, conforme atestado de óbito.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, o caso era suspeito, pois o bebê deu entrada no hospital com febre, tosse e desconforto respiratório.

De acordo com a família, o bebê deu entrada na Santa Casa na terça-feira (24), apresentou melhoras na quarta-feira (25) e quinta-feira (26) e até foram informados pela médica que fazia o acompanhamento que ele poderia ter alta assim que saísse o resultado do teste para novo coranvírus.

Conforme a família, no período da tarde a criança começou a vomitar sangue, e seguiu mesma forma durante a noite, porém, a enfermeira que acompanhava o caso não teria informado a médica sobre a piora do estado de saúde. A médica teria sido informada após troca de turno das enfermeiras, que ocorreu na madrugada. Pela manhã ao saber da piora no estado de saúde, o bebê foi transferido para uma incubadora, pois estava em isolamento, juntamente com a mãe.

Após realização de exames foi contatado que um pulmão já estava comprometido, assim como a maior parte do outro.

A família ainda contou que o primeiro atendimento foi com uma pediatra em uma Unidade de Saúde da Família, e devido ao novo coronavírus não teria receitado medicamento para tratar de imediato a pneumonia.

Segundo informações de familiares, não houve questionamento para saber a rotina da família, como por exemplo, se havia tido contato com alguém contaminado ou viajado para outro país e até mesmo Estado com muitos casos recentemente. A família alega que a chance era mínima do bebê estar com covid-19.

A Santa Casa de Paranaíba foi procurada para falar sobre o caso e conforme o diretor clínico do hospital, Pedro Eurico Salgueiro, a família deve fazer uma denúncia na própria unidade hopitalar, que irá investigar se houve omissão no atendimento da criança. Além disso, podem requerer os prontuários de atendimento e investigar se o tratamento era adequado para a doença da criança.

Devido a pandemia, os velórios em Paranaíba podem ter duração de no máximo quatro horas, limitando-se a dez pessoas na sala onde o corpo está sendo velado, podendo haver revezamento.