ELEIÇÕES 2020 “Binga é nosso pré-candidato a prefeito”, diz Cesinha Leal O convite para o vereador Binga Freitas se filiar ao DEM foi feito ainda em 2019

27 JAN 2020 - 15h:25 Por Talita Matsushita

O vereador Ailson de Freitas (Binga-PDT) foi convidado pelo presidente do Democratas para ser o pré-candidato do partido na disputa pela Prefeitura de Paranaíba nas eleições deste ano. O convite para o vereador se filiar ao DEM foi feito ainda em 2019 e segundo o presidente da sigla, Elson Cesar Garcia (Cesinha Leal), caso aceite ele será o nome para disputa.

“Em março abre a janela partidária e estamos em total alinhamento com o Binga. O convite já foi formalizado lá atrás, ele já esteve com lideranças do partido, como a ministra Teresa Cristina e o presidente estadual Murilo Zauith e tem o aval. O DEM não vai abrir mão de disputar o cargo majoritário, que o de prefeito e nosso pré-candidato é o Binga, vamos obedecer o calendário eleitoral”, disse Cesinha Leal.

Cesinha ainda destacou que a partir de agora o trabalho será de buscar candidatos a vereadores, para formar um grupo para a disputa para o Legislativo, além disso dois vereadores, Paulo Henrique Cançado Soares e Carlos Renato Garcia Rios (Corujinha) também foram convidados a serem filiados ao DEM e sinalizaram de forma positiva.

“Estamos buscando todos os segmentos para estar conosco e implemtnar uma nova política, e isso respingqa no Binga, ele tem trabalhado e visitado nossos bairros e entidades de classe ele tem sido ouvido. Acreditamos no potencial do Binga e estamos estendendo o braço para ele. Não podemos fazer uma gestão voltada para meia dúzia de pessoas. Fica lançado o convite ao Binga e aguardando o calendário eleitoral para ele ser nosso pré-candidato”, frisou.

Binga por sua vez disse que se sente preparado para a disputa e assim que abrir a janela partidária irá se filiar. “No DEM vamos ter mais oportunidade para resolver problemas de Paranaíba, como a questão do emprego, através da ministra Teresa Cristina, como as usinas Orbi e Coururipe, que estão obras paradas que esperam liberação de FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), empresas que vão gerar renda e emprego para nosso município”, falou.

O vereador ainda alertou para que os eleitores devam fazer análise sobre o passado dos candidatos e principalmente a trajetória de vida. “Na eleição passada coloquei meu nome a disposição para ser candidato a prefeito e com as coligações e grupos acabou que não concretizou. Para mim foi coisa de Deus e ele agiu naquele momento, pois sem experiência como o prefeito Ronaldo, acontece o que está acontecendo hoje, não é nem maldade e falta de vontade é falta de conhecimento mesmo”, afirmou.

O pedetista disse que se sente preparado e com conhecimento para buscar benefícios para o município.