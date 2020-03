DINHEIRO EXTRA ‘Bolso Cheio’ sorteou dois salários mínimos nesta sexta Sorteio da Promoção ‘Bolso Cheio’ aconteceu nesta sexta-feira

13 MAR 2020 - 17h:13 Por Alex Santos

A rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 Mhz sorteou na tarde desta sexta-feira (13) no programa Alô Cultura, dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.090, na Promoção “Bolso Cheio”. Para participar da promoção bastava comprar nas lojas participantes, e preencher um cupom.

A ganhadora de dois salários mínimos na promoção deste ano foi Valéria Fernanda Paixão, sorteada através do cupom da empresa Ortobom Loja da Fábrica.

Como nas demais, a promoção é voltada para aumentar as vendas e melhorar o faturamento das empresas participantes de campanhas de marketing nos veículos do Grupo RCN.

A promoção “Bolso Cheio” contempla justamente uma época do ano em que a população é impactada pelo pagamento de IPTU, IPVA, material escolar, dentre outros encargos e impostos do começo do ano.

Participaram da promoção ainda as lojas LR Auto Peças, Ricardo Seguros, A Nacional, Clima Frio, Império Pet, Mercado Brasil, Auto Peças Tradicional, Ortobom, Moda Ka, Sonho Meu, Odonto Mais, Óticas Carol, Top 10 Brasil, e Funilaria Ideal.