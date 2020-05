QUEIMADAS Bombeiros alertam para aumento de queimadas em Paranaíba Número de queimadas já é cinco vezes maior este ano que no mesmo período de 2019

25 MAI 2020 - 17h:01 Por Alex Santos

O número de incêndios em Paranaíba este ano foi cinco vezes maior em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo o Corpo de Bombeiros de Paranaíba, de janeiro a maio deste ano foram combatidos 38 incêndios em vegetação, enquanto que em 2019 apenas oito incêndios em vegetação foram registrados.

De acordo o Tenente do 4º subgrupamento de Bombeiros Militar de Paranaíba, Ricardo do Nascimento Miranda, a situação é de alerta devido a pandemia do novo coronavírus e a relação com problemas respiratórios. “Um fato que nos alerta e nos preocupa, até porque estamos no meio de uma pandemia que se evidencia por problemas respiratórios”, disse.

Confira a entrevista abaixo: