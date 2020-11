DESENTENDIMENTO Briga por som automotivo acaba com dois presos Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e outro por lesão corporal

21 NOV 2020 - 20h:15 Por Alex Santos

Um homem, de 53 anos, foi preso pela Polícia Militar neste sábado (21) por porte ilegal de arma de fogo. Outro homem, de 38 anos, também recebeu voz de prisão por lesão corporal. O desendimento entre os envolvidos teria começado por com do som automotivo.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, por volta das 15 horas, em uma residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, região central de Paranaíba, para averiguar uma denúncia de uma ameaça com arma de fogo.

No local, os policiais encontraram o homem, de 38 anos, que informou ter sido ameaçado por um vizinho que portava uma arma de fogo. Os policiais foram até a casa do acusado, onde o homem, de 58 anos, entregou aos policiais sua arma de fogo tipo rifle calibre 22, com seis munições.

O homem contou aos policiais que foi acordado pelo som automotivo do vizinho e que tentou conversar com o autor da perturbação, um homem de 31 anos. Porém, o denunciante, de 38 anos, não gostou da reclamação, pulou o muro do imóvel e passou a agredi-lo com socos, casando ferimentos na sua cabeça.

O homem de 58 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o outro, de 38 anos, preso por lesão corporal. Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil. O homem, de 31 anos, foi apresentado como testemunha caso.