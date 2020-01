INFRAESTRUTURA Buracos causam acidente com motociclista no Santo Antônio “Triste uma cidade assim", disse Viviane Ferreira, vítima do acidente

21 JAN 2020 - 14h:14 Por Talita Matsushita

O acidente ocorreu no domingo (19) e a vítima foi identificada como Viviane Ferreira - Reprodução Saiba Mais Mais de 100 mulheres pediram medida protetiva no ano passado Pecuarista registra furto de 89 animais de propriedade rural Jovem é presa com porções de maconha e crack no Santa Mônica UFMS de Paranaíba oferta 52 vagas por meio do Sisu Uma motociclista ficou ferida após cair em um buraco na rua Alziro Zarur, bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O acidente ocorreu no domingo (19) e a vítima foi identificada como Viviane Ferreira. Na via há outro buracos, além daquele em que a mulher caiu. “Triste uma cidade assim. Estou toda ralada com dor, mais isso não muda nada, porque nosso prefeito não faz nada. Só na época de eleição que nos vemos os políticos fazendo alguma coisa por nós”, disse Viviane. João Firmino Filho disse que conhece bem esse lugar e realmente está muito ruim passar no local, como em outros pontos. “Aliás nossa cidade em termos de ruas está difícil, a cidade toda em péssimas condições ruas todas esburacadas”, afirmou. Itamar Gomes Ferreira também concorda com o fato das ruas da cidade ter muitos buracos. “A cidade está toda esburacada. Meu bairro nem dá para andar de carro. Daniel 5 também pede socorro”, lembrou. Em outra região da cidade Carla Nubiana Rezende relata que quase sofreu acidente que teria sido causado por um buraco também. “Tem muito buraco mesmo, naquela avenida da pracinha do A3 está feio, quase caí de moto. Na lateral da Escola Maria Luiza tá horrível, uns remendos mal feito, sem contar a rua Dona Jovina que foi extinta do mapa de Paranaíba, entre outros lugares”, reclamou. Candido Rafael acredita que numa situação dessa o prefeito deveria arcar com os gastos dos danos da moto e com os remédios da mulher. “Isso foi causado porque não arrumou a rua, graças a deus não foi pior”, pontuou.

Deixe seu Comentário