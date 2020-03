PREVISÃO Calor deve predominar nesta quinta-feira De acordo com o Cptec/Inpe, nestá quinta a possibilidade de chover em Paranaíba

19 MAR 2020 - 09h:52 Por Alex Santos

A quinta-feira (19) em Paranaíba amanheceu com tempo parcialmente fechado e temperatura casa dos 26ºC. O calor deve predominar mais uma vez no município, para hoje a máxima prevista é de 35ºC.

De acordo com o Cptec/Inpe, nesta quinta a possibilidade de chover em Paranaíba não está descartada. As chuvas poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

Ainda conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos, a probabilidade chover no município é de 80%.